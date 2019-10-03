Олександрія відстояла нічию проти Гента і набрала перше очко у Лізі Європи

Олександрія розписала нічию з бельгійським Гентом в рамках 2-го туру групового етапу Ліги Європи. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Звітний поєдинок команди розпочали без будь-якої розвідки. Вже на першій хвилині олександрійці могли вийти вперед. Мірошніченко подав з лівого флангу, а захисники Гента забули Лучкевича у власному штрафному. Однак із складним ударом Валерія не без проблем впорався голкіпер. Бельгійці відповіли після розіграшу кутового, який заробив Яремчук. Лустіг упіймав м'яч на межі штрафного і потужно пробив поруч зі стійкою воріт Паньківа.

Олександрія – Гент – відео голів

Коли гра, здавалося, трохи заспокоїлася – суперники намагалися підібратися до володінь одна одної, Олександрія прогавила контратаку. Гент за кілька передач подолав усе поле, а Депуатр, хитнувши Пашаєва, ударом з-за меж штрафного відкрив рахунок.

Після пропущеного гола підопічні Володимира Шарана забрали м'яч під свій контроль, але підібратися до володінь Камінскі не вдавалося. Володіння переважно було стерильним, а більшість атак господарі намагалися провести через лівий фланг, куди часто зміщався Кирило Ковалець, намагаючись створити чисельну перевагу. Своєю чергою Гент не планував віддавати ініціативу. Атаки бельгійців виглядали значно гострішими і регулярно завершувалися ударами по воротах.

В середині першої половини Олександрія ледь не відігралася. Банада розігнав контрвипад правим флангом і небезпечно прострілював на межу воротарського майданчика, де Сітало у боротьбі з Лустігом не встиг до м'яча. Гент відповів ударом у стійку Нгаду-Нгаджі після розіграшу кутового. І саме після цього моменту команди, як то кажуть, завелися. Темп гри значно зріс, а команда Шарана почала регулярно загрожувати воротам бельгійців. Зокрема активний Третьяков на 33-й хвилині подав на Банаду, після удару якого Камінскі довелося рятувати свою команду.

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Завершення першої половини до свого активу може занести Олександрія. Українці помітно притиснули Гент до власних воріт, змусивши захисників "буйволів" працювати на повну потужність. Найбільше старався Треть'яков, подачі якого регулярно призводили до появи небезпечних моментів. Проте до перерви рахунок так більше і не змінився.

Другий тайм розпочався за схожим сценарієм. Гент більше тримав м'яч внизу, а Олександрія атакувала флангами, завершуючи атаки навісними передачами. Цікаво, що у першій 45-хвилинці підопічнім Шарана не вдавалося створити загрози після стандартних положень, а вже на 51-й хвилині ледь не забили після розіграшу штрафного – Гречишкін подав, а Банада, опинившись без опікуна, замість удару по воротах вирішив скинути м'яч партнеру.

Бельгійці почали грати, озираючись на рахунок. Пресинг гостей вже не був настільки інтенсивним, на третині поля господарів нападники Гента майже не заважали захисникам. Олександрія скористалася простором і почала більш обдумано готувати атаки, одна з яких завершилася забитим голом. Третьяков увірвався на правий край штрафного, дещо завозився з м'ячем, але зміг відкинути його під удар Ковальцю. Кирило потужно пробив у дальній кут, Камінскі парирував, а Сітало тут же зіграв на добиванні – 1:1.

Команди й надалі продовжували відповідати атакою на атаку. Для нейтрального вболівальника такий футбол – задоволення. М'яч не затримувався в середині поля. Мав шанс оформити дубль Сітало, але пробив вище. Біля протилежних воріт небезпеку створював Яремчук – спочатку пробити Роману завадив Дубра, а за кілька хвилин із загрозою на пару впоралися Паньків та Бухал.

Низка замін в обох командах дещо збила загальний темп гри. Однак у Гента вистачило сил на фінальний штурм. Бельгійці змусили Олександрію притиснутися до власних воріт. Кілька стандартів змусили понервувати уболівальників на Арені Львів. Однак рахунок залишився незмінним – 1:1.

Таким чином, після двох турів в турнірній таблиці групи І в Олександрії та Сент-Етьєна по одному набраному очку, а Гент та Вольфсбург мають по чотири залікових пункти. В наступних матчах команди, які мають однакові показники, зіграють між собою.