Пластун поділився очікуваннями від матчу зі збірною Литви

Захисник збірної України та бельгійського Гента Ігор Пластун розказав про підготовку до матчу кваліфікації Євро-2020 проти Литви.

"Вранці сьогодні тренування не було, дали всім відпочити, оскільки всі приїхали у різний час. Ввечері було втягуюче тренування, цікаве, всі вправи з м’ячем. Завтра вже розпочинаємо працювати у дворазовому режимі. Будемо готуватися безпосередньо до Литви.

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Сьогодні на стадіоні була чудова атмосфера. Спасибі уболівальникам, які прийшли підтримати нас на тренуванні. Це для нас дуже важливо. Відчуваємо, що за нами вся країна. У матчах з Литвою і Португалією постараємося їм відповісти тим же.

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Маска заважає (Пластун після перелому носа має на обличчі спеціальну маску – прим.), трохи обмежує огляд. Доведеться ще десять днів потерпіти і все буде в порядку", – розповів Пластун сайту Tribuna.com.

Нагадаємо, 11 жовтня збірна України у Харкові, в рамках кваліфікації Євро-2020, зустрінеться з Литвою. Гра відбудеться о 21:45. Через три дні "синьо-жовті" у Києві на НСК "Олімпійський" прийматимуть Португалію.

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