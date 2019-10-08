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Шевченко розповів про шанси українських білорусів потрапити до складу збірної України

19:44 1069 Читать на русском
Шевченко розповів про шанси українських білорусів потрапити до складу збірної України
Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Наставник національної збірної України Андрій Шевченко на прес-конференції прокоментував шанси гравців сусіднього чемпіонату поповнити головну команду країни.

 

"Я не стежу за чемпіонатом Білорусі, але за українськими гравцями – так. Чи є шанси в українців брестського Динамо потрапити у збірну України?

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Моя робота не полягає у тому, аби називати шанси. Якщо я викликаю гравця, отже, я йому довіряю. У нас зараз є обойма. Ми стежимо за багатьма футболістами", – розказав Шевченко в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, 11 жовтня збірна України у Харкові, в рамках кваліфікації Євро-2020, зустрінеться з Литвою. Гра відбудеться о 21:45. Через три дні "синьо-жовті" у Києві на НСК "Олімпійський" прийматимуть Португалію.

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Збірна України Відеоновини Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна - Литва Україна Україна Білорусь
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