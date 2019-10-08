Пластун поделился ожиданиями от матча со сборной Литвы

Защитник сборной Украины и бельгийского Гента Игорь Пластун рассказал о подготовке к матчу квалификации Евро-2020 против Литвы.

"Сегодня утром тренировки не было, дали всем отдохнуть, поскольку все приихали в разное время. Вечером была втягивающая тренировка, интересная, все упражнения с мячом. Завтра уже начинаем работать в двухразовом режиме. Будем готовиться непосредственно к Литве.

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Сегодня на стадионе была прекрасная атмосфера. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас на тренировке. Это для нас очень важно. Чувствуем, что за нами вся страна. В матчах с Литвой и Португалией постараемся им ответить тем же.

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Маска мешает (Пластун после перелома носа имеет на лице специальную маску – прим.), несколько ограничивает обзор. Придется еще десять дней потерпеть и все будет в порядке", – рассказал Пластун сайту Tribuna.com.

Напомним, 11 октября сборная Украины в Харькове, в рамках квалификации Евро-2020, встретится с Литвой. Игра состоится в 21:45. Через три дня "сине-желтые" в Киеве на НСК "Олимпийский" будут принимать Португалию.

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