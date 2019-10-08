toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ЛИТВА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВРО-2020

Шевченко розказав, як на Зінченка вплинула втрата місця в основі Манчестер Сіті

20:10 1187 Читать на русском
Шевченко розказав, як на Зінченка вплинула втрата місця в основі Манчестер Сіті
Олександр Зінченко / УАФ

Наставник головної команди країни Андрій Шевченко поділився своїм баченням ситуації щодо клубних справ Олександра Зінченка.

 

"Олександр у відмінному стані. У великих клубах всюди використовують ротацію. Він ні в якому разі не випав з обойми.

Шевченко розповів про шанси українських білорусів потрапити до складу збірної України

Граючи через два дні на третій, якщо у тренера є можливість використовувати ротацію, він буде її використовувати. Саша приїхав з хорошим настроєм, як і всі інші.

Чи будуть заміни, мені поки важко говорити. Команда тільки зібралася, подивимося на їх стан, проведемо кілька тренувань, і потім будемо визначатися", – сказав Шевченко в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, 11 жовтня збірна України у Харкові, в рамках кваліфікації Євро-2020, зустрінеться з Литвою. Гра відбудеться о 21:45. Через три дні "синьо-жовті" у Києві на НСК "Олімпійський" прийматимуть Португалію.

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат

blog_ava
Караваєв: Ярмоленко – дуже габаритний, але я все одно його поламаю
13:24
6318
Теги
Збірна України Відеоновини Олександр Зінченко Олександр Зінченко Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна - Литва Україна Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
17
год
:
50
хв
Бразилія
15:00
Сенегал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук