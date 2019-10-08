Шевченко розказав, як на Зінченка вплинула втрата місця в основі Манчестер Сіті

Наставник головної команди країни Андрій Шевченко поділився своїм баченням ситуації щодо клубних справ Олександра Зінченка.

"Олександр у відмінному стані. У великих клубах всюди використовують ротацію. Він ні в якому разі не випав з обойми.

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Граючи через два дні на третій, якщо у тренера є можливість використовувати ротацію, він буде її використовувати. Саша приїхав з хорошим настроєм, як і всі інші.

Чи будуть заміни, мені поки важко говорити. Команда тільки зібралася, подивимося на їх стан, проведемо кілька тренувань, і потім будемо визначатися", – сказав Шевченко в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, 11 жовтня збірна України у Харкові, в рамках кваліфікації Євро-2020, зустрінеться з Литвою. Гра відбудеться о 21:45. Через три дні "синьо-жовті" у Києві на НСК "Олімпійський" прийматимуть Португалію.

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