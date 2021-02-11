На 60 хвилині Неймара збили, і бразильця довелося міняти. Перед цим найдорожчий футболіст світу вже звично корчився від болю і скаржився судді на жорстоке ставлення суперників. Дюпра не відмовив собі у задоволенні вколоти Нея.

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"В одному з моментів ми цілком могли отримати пенальті. Втім, плакати не буду – залишу цю справу Неймару", – цитує наставника Кана Footmercato.

Додамо, що друголігова команда змогла завдати клопоту ПСЖ – підопічні Почеттіно забили лише один гол, але його вистачило для перемоги.

Кубок Франції: ПСЖ із травмою Неймара здолав Кан, Марсель переграв Осер, Лілль і Монако здобули мінімальні перемоги