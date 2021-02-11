На 60 минуте Неймара сбили, и бразильца пришлось менять. Перед этим самый дорогой футболист мира уже привычно корчился от боли и жаловался судье на жестокое отношение соперников. Дюпра не отказал себе в удовольствии уколоть Нея.

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"В одном из моментов мы вполне могли получить пенальти. Впрочем, плакать не буду – оставлю это дело Неймару", – цитирует наставника Кана Footmercato.

Добавим, что второлиговая команда смогла создать хлопоты ПСЖ – подопечные Почеттино забили только один гол, но его хватило для победы.

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