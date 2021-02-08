Неймар отримав незвичний подарунок від сімейства Ікарді
Ванда Нара та Мауро Ікарді вміють приємно здивувати своїх друзів несподіваними подарунками. Одноклубнику аргентинського форварда Неймару дісталася лялька натурального зросту.
Зіркове подружжя придбало для бразильського нападника ляльку Бетмена. Світлини з подарунком з'явилися у персональному Instagram Ікарді.
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"З днем народження. Бажаю тобі найкращого сьогодні та завжди", – написав аргентинець. "Коли ти дивитимешся на цього Бетмена, то відразу згадуватимеш, як ця сім'я любить тебе і твою родину", – додала в коментарях Нара.
Нагадаємо, що 5 лютого Неймар відсвяткував своє 29-річчя. Напередодні він допоміг ПСЖ здолати Марсель у Ле Класік, замінивши в другому таймі саме Ікарді.
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