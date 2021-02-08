Зіркове подружжя придбало для бразильського нападника ляльку Бетмена. Світлини з подарунком з'явилися у персональному Instagram Ікарді.

ПСЖ здобув перемогу над Марселем у дербі з курйозним голом та вилученням

"З днем народження. Бажаю тобі найкращого сьогодні та завжди", – написав аргентинець. "Коли ти дивитимешся на цього Бетмена, то відразу згадуватимеш, як ця сім'я любить тебе і твою родину", – додала в коментарях Нара.

Нагадаємо, що 5 лютого Неймар відсвяткував своє 29-річчя. Напередодні він допоміг ПСЖ здолати Марсель у Ле Класік, замінивши в другому таймі саме Ікарді.

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