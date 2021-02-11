У середу відбулися десять матчів 1/32 фіналу Кубка Франції. Свої поєдинки провели і провідні команди республіки.

Парі Сен-Жермен на виїзді вистачило й одного забитого м'яча для перемоги над Каном. На 49-й хвилині Мойзе Кін забив із передачі Неймара.

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Та значно важливіший епізод трапився згодом, коли бразильський форвард зазнав ушкодження і змушений був піти з поля вже на 60-й хвилині, тримаючись за пах. Тепер участь Неймара в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів під великим питанням. ПСЖ 16 лютого протистоятиме Барселоні на Камп Ноу.

За схожим сценарієм вихід до наступного раунду оформили Монако та Лілль. Монегаски зусиллями Стефана Йоветіча переграли Гренобль, а "доги" дотиснули Діжон завдяки голу Агібу Камара. Впевненіше путівку до 1/16 фіналу виборов Марсель. Олімпік двічі забив колись грізному Осеру на виїзді – Даріо Бенедетто та Амаду Дьєнг окреслили план виходу з кризи для провансальців.

Домашнє фіаско Нанта від Ланса (2:4) коштувало посади Раймону Доменеку. Натомість Бордо несподівано легко програв на власному полі представнику Ліги 2 Тулузі (0:2).

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