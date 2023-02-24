Півзахисник Мілана закінчив університет, захистивши дисертацію про свій клуб
Томмазо Побега закінчив університет за спеціальністю ділового адміністрування.
Дисертація Побеги називалася "Соціальна відповідальність Мілана". Вона ґрунтувалася на роботі клубу за межами поля.
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Як інформує Gazzetta dello Sport, один із розділів його дисертації був повністю присвячений Міланському фонду, який цього року відзначає своє 20-річчя. Фонд завершив 210 проєктів по всьому світу, інвестувавши 12 мільйонів євро на допомогу більш ніж 50 тисяч студентам у рамках соціально-освітніх ініціатив.
Контракт Побеги з "россонері" діє до літа 2027 року. У цьому сезоні він зіграв за команду 21 матч у всіх турнірах і забив 2 м'ячі.
Мілан на виїзді здолав Монцу і піднявся у топ-3 Серії А, Болонья на останній хвилині вирвала перемогу у Сампдорії