Дисертація Побеги називалася "Соціальна відповідальність Мілана". Вона ґрунтувалася на роботі клубу за межами поля.

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Як інформує Gazzetta dello Sport, один із розділів його дисертації був повністю присвячений Міланському фонду, який цього року відзначає своє 20-річчя. Фонд завершив 210 проєктів по всьому світу, інвестувавши 12 мільйонів євро на допомогу більш ніж 50 тисяч студентам у рамках соціально-освітніх ініціатив.

Контракт Побеги з "россонері" діє до літа 2027 року. У цьому сезоні він зіграв за команду 21 матч у всіх турнірах і забив 2 м'ячі.

Мілан на виїзді здолав Монцу і піднявся у топ-3 Серії А, Болонья на останній хвилині вирвала перемогу у Сампдорії