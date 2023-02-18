Італія, Серія А, 23-й тур

Сампдорія – Болонья – 1:2

Голи: Сабірі, 68 (пен.) – Соріано, 28, Орсоліні, 90

Нереалізований пенальті: Сабірі, 71

Монца – Мілан – початок зустрічі о 19:00

Наполі впевнено переграв Сассуоло, відірвавшись від переслідувачів на 18 очок

У першому матчі дня Сампдорія приймала Болонью. Генуезці, які останні 6 матчів не знали смаку перемог, були налаштовані рішуче. Вже на початку матчу Габб'ядіні завдавав небезпечного удару, але м'яч пролетів над поперечиною. На жаль, цей постріл виявився єдиним до перерви у площину воріт. Натомість Болонья свій шанс не змарнувала – Соріано поцілив у правий нижній кут. Господарі сподівались на VAR, сигналізуючи про офсайд, але відеопомічник підтвердив правильність рішення судді.

В середині другого тайму Лукумі притримав суперника і рефері призначив пенальті. Сабірі впевнено переграв Скорупскі. За 2 хвилини Соса зіграв рукою і Сампдорія отримала фантастичний шанс вирватись вперед. Сабірі знову підійшов до позначки, але цього разу обдурити поляка не зміг. Після добивання Лукашу навіть довелось надавати допомогу. Здавалось, матч так і завершиться нічиєю, але на останній хвилині Орсоліні прорвався правим флангом до воріт "моряків" і з гострого кута закрутив неймовірну красу. Перемога принесла Болоньї 32 очки і підня одразу на сьому сходинку, Сампдорія з 11-ма пуктами – передостання.

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