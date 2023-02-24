Диссертация Побеги называлась "Социальная ответственность Милана". Она основывалась на работе клуба за пределами поля.

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Как информирует Gazzetta dello Sport, одна из глав его диссертации была полностью посвящена Миланскому фонду, который в этом году отмечает своё 20-летие. Фонд завершил 210 проектов по всему миру, инвестировав 12 миллионов евро в помощь более чем 50 тысяч студентам в рамках "социально-образовательных инициатив".

Контракт Побеги с "россонери" действует до лета 2027 года. В этом сезоне он сыграл за команду 21 матч во всех турнирах и забил 2 мяча.

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