"Зробіть пожертву": зірка Мілана закликав італійців донатити для України
Алессандро Флоренці закликав співвітчизників допомогти Україні фінансово.
Правий захисник Мілана Алессандро Флоренці був травмований більшу частину цього сезону. Зараз він відновлюється після чергового пошкодження, і паралельно переймається гуманітарними проблемами України через напад Росії.
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Італієць записав ролик під егідою благодійної організації та закликав співвітчизників зробити пожертву для України та українців.
"В Україні минув рік війни, а біль для мільйонів людей триває. Змучені холодом родини щодня борються за виживання. Зробіть пожертву для УВКБ ООН в Італії. Давайте знову запалимо світло надії разом", – закликав Флоренці.
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