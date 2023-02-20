Правий захисник Мілана Алессандро Флоренці був травмований більшу частину цього сезону. Зараз він відновлюється після чергового пошкодження, і паралельно переймається гуманітарними проблемами України через напад Росії.

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Італієць записав ролик під егідою благодійної організації та закликав співвітчизників зробити пожертву для України та українців.

"В Україні минув рік війни, а біль для мільйонів людей триває. Змучені холодом родини щодня борються за виживання. Зробіть пожертву для УВКБ ООН в Італії. Давайте знову запалимо світло надії разом", – закликав Флоренці.

Мілан на виїзді здолав Монцу і піднявся у топ-3 Серії А, Болонья на останній хвилині вирвала перемогу у Сампдорії