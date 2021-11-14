Серб націлений піти в оренду в зимове трансферне вікно, стверджує AS.

Реал зацікавився зіркою Лестера, який претендуватиме на позицію Каземіро

Йовіч не зміг завоювати місце в старті "вершкових" після призначення Карло Анчелотті. Форвард нечасто з'являється на полі й цьогоріч жодного разу не вийшов у старті Реала. Конкретних пропозицій щодо Йовіча немає, оскільки влітку тренерський штаб мадридців розраховував на балканця. Раніше інтерес до нього проявляли Інтер і лондонський Арсенал. Виступами в оренді сербський нападник прагне відновити форму для нової боротьби за місце в обоймі Реала.

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У нинішньому сезоні Лука Йовіч провів лише 7 матчів у всіх турнірах (95 хвилин), у яких оформив 1 асист. Під час минулої кампанії він був на півроку орендований Айнтрахтом.

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