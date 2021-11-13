Півзахисник Лестера Вілфред Ндіді потрапив на радари Реала, повідомляє Mundo Deportivo.

Каземіро продовжив контракт з Реалом

Тренерський штаб мадридського клубу вважає 24-річного нігерійця ідеальним конкурентом за позицію для ветерана "вершкових" Каземіро. Наразі бразилець є незмінним гравцем стартового складу Реала.

У минулому сезоні АПЛ Ндіді провів 26 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами. Transfermarkt оцінює гравця у 60 млн євро.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021