Реал зацікавився зіркою Лестера, який претендуватиме на позицію Каземіро
17:32 - Читать на русском
Карло Анчелотті має намір підсилити середню лінію мадридського клубу.
Півзахисник Лестера Вілфред Ндіді потрапив на радари Реала, повідомляє Mundo Deportivo.
Каземіро продовжив контракт з Реалом
Тренерський штаб мадридського клубу вважає 24-річного нігерійця ідеальним конкурентом за позицію для ветерана "вершкових" Каземіро. Наразі бразилець є незмінним гравцем стартового складу Реала.
У минулому сезоні АПЛ Ндіді провів 26 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами. Transfermarkt оцінює гравця у 60 млн євро.
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