Серб нацелен уйти в аренду в зимнее трансферное окно, утверждает AS.

Реал заинтересовался звездой Лестера, претендующего на позицию Каземиро

Йович не смог завоевать место в старте "сливочных" после назначения Карло Анчелотти. Форвард редко появляется на поле и в этом году ни разу не вышел в старте Реала. Конкретных предложений по Йовичу нет, поскольку летом тренерский штаб мадридцев рассчитывал на балканца. Раньше интерес к нему проявляли Интер и лондонский Арсенал. Выступлениями в аренде сербский нападающий стремится восстановить форму для новой борьбы за место в обойме Реала.

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В нынешнем сезоне Лука Йович провел всего 7 матчей во всех турнирах (95 минут), в которых оформил 1 ассист. Во время прошлой кампании он был на полгода арендован Айнтрахтом.

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