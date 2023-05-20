"Як я можу прокоментувати інформацію про повернення Марлона з Монци? Уперше чую таку інформацію.

Легіонер Шахтаря не переконав сенсаційного новачка Серії А – Берлусконі і Ко повернуть захисника "гірникам"

Не читав нічого, бо дійсно був дуже сфокусований на Вересі, а тепер – на Зорі, на СК Дніпро-1. Зараз ми маємо такий шанс довести до кінця все те, над чим весь рік працювали як коні. Ми своїми зусиллями заслужили на цей титутл на 120%.

А про Марлона я дійсно не знаю. Це запитання до Даріо Срни", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар придбав Марлона у Сассуоло влітку 2021 року за 12 мільйонів євро, і той одразу став лідером оборони "гірників". Після повномасштабного вторгнення Росії бразилець поспішив покинути донеччан і на правах оренди перейшов у Монцу (контракт до 30 червня 2023-го).

У поточному сезоні провів за команду Берлусконі 28 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його угода з Шахтарем чинна до літа 2026-го. Transfermarkt оцінює гравця у 7,5 млн євро.

Шахтар переміг Верес і знову обійшов СК Дніпро-1 – матч пройшов з вболівальниками, хоча УПЛ погрожувала зняти очки