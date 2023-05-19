Верес в рамках матчу 27-го туру УПЛ дав бій Шахтарю, але поразки не уникнув (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Шахтар після перемоги СК Дніпра-1 над Колосом опустився на другу позицію, тож "гірники" мали бити Верес за будь-яку ціну. Від "народного клубу" ж результату ніхто не вимагав, однак турнірна ситуація вимагала кусатись – команда йшла в одному очку від зони перехідних матчів. До того ж, рівняни грали вдома перед рідними вболівальниками.

З трибунами на Авангарді маємо цікавий кейс. Верес перед матчем продавав запрошення ніби-то для флешмобу на підтримку ЗСУ. Спеціальні перепустки коштували 200 гривень, причому можна було обрати місце на стадіоні.

Рівняни вже давно обходять заборону на відвідування матчів вболівальниками, однак цього разу номер не пройшов. Принаймні, про це запевнив клуб: "Футбольні інстанції попередили Верес, що матч не розпочнеться, якщо на трибуні зберуться люди для флешмобу. Також з клубу можуть бути зняті очки в турнірній таблиці".

Втім, із початком трансляції можна було побачити картину заповнених трибун, причому були навіть активні фани з прапорами, зарядами й барабанами. Поєдинок розпочався за планом, точно в 17:00.

Всі ці хитрощі не допомогли підопічним Юрія Вірта. У першому таймі рівняни не завдали жодного удару по воротах і провели лишень один кутовий – хоча він міг призвести до взяття воріт. Вовченко був близьким до замикання з меж воротарського, але трішечки не дотягнувся до м'яча.

Шахтар не особливо то й тиснув на Верес. Команда провела всього чотири удари, причому два із них сталися в одному епізоді. Постріл Судакова з гострого кута на 2-й хвилині виявився вкрай неточним, а от Степаненко на 22-й пробивав головою метрів з шести – м'яч пройшов поруч з лівою стійкою!

А на 35-й донеччани відкрили рахунок. Зубков отримав закидання на хід, влетів на правий край штрафного, хитнув Гагуна та пробив низом. Удар накрили, однак Олександр спіймав відскок і з тієї ж точки бахнув у правий нижній – 1:0! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Олександр Зубков забив свій п'ятий гол у цьому сезоні



Шахтар перемагає 1:0 Верес після першого тайму #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/1WF60jYfOW — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 19, 2023

Всього через 44 секунди після старту другого тайму Шахтар заробив пенальті. Гочолейшвілі виконав подачу з рикошетом, а м'яч прилетів в руку Курку. Втім, Сікан переграти Когута з позначки не зміг – Богдан витягнув кволий постріл Данила!

Нападник міг виправитись за фіаско на 61-й хвилині. Сікан прийняв пас від Судакова на лінії штрафного, ефектно відклеївся від захисника й пробив зовнішнім боком стопи. М'яч пролетів повз дальню дев'ятку! Ще за дві хвилини Топалов прострілив з лівого краю, а м'яч рикошетом від Курка ледь не залетів під ближню стійку.

На 67-й хвилині гості розіграли ще одну хорошу атаку з вриванням Матвієнка на лівий край штрафного. Микола котив під удар Зубкову з близькьої дистанції, але той у дотик пробив неточно. Верес до того часу нічим не відповідав, тож рівняни здавалися приреченими.

Юрій Вірт на 69-й хвилині наважився провести потрійну заміну. Замість Гагуна, Кльоца й Шестакова вийшли Лебеденко, Гайдучик і Владислав Шарай. Ще через кілька хвилин вболівальники побачили перший момент від "народного клубу" – це Блізніченко потужно вистрілив з дистанції, змусивши Трубіна виконувати класний сейв.

А далі спрацювала заміна Вірта. Блізніченко пішов подавати з кутового й закинув м'яч на дальній край, а Вовкун виконав шикарну скидку в зону перед штрафним. Там опинився Шарай, який бахнув з лету в дальній нижній кут – Трубін навіть не зреагував! 1:1!

Верес зрівнює рахунок за 15 хвилин до кінця матчу



Який же красень-гол від Шарая! #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/HQ8HIQQISh — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 19, 2023

Ігор Йовічевіч одразу ж замінив Сікана на Келсі, а той вже на 77-й хвилині міг забивати гол. Кевіну не вистачило лічених сантиметрів, аби замкнути простріл на лінію воротарського. Після цього у Шахтаря довгий час нічого не вдавалося, що неабияк надихало трибуни. Режисери в цей же період викотили титр, на якому СК Дніпро-1 залишався лідером УПЛ.

Втім, клас донеччан дався взнаки на 83-й хвилині. Ніхто не зміг замкнути чи перехопити простріл від Зубкова, але Ракіцький наздогнав м'яч на лівому куті штрафного й виконав подачу. Захисники грали з Келсі і Назариною, а от на Матвієнка опікуна не знайшлося – Микола ж покарав за неуважність точним ударом головою. 2:1!

У компенсований час гості могли й добити Верес лонгшотом Тотовицького. Когут парирував, але Верес від поразки не врятувався. Фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря, завдяки якій "гірники" повернулися на перше місце в таблиці. СК Дніпро-1 залишається у двох очках позаду.

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