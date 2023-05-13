Повернення у чемпіонат Італії для Марлона виявилось не таким феєричним, як період виступів у Сассуоло.

Монца не планує продовжувати співпрацю з захисником Шахтаря Марлоном, повідомляє TMW.

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27-річний оборонець, який виступав за новачка Серії А на правах оренди, не переконав керівництво міланців у своїй профпридатності. Зазначається, що влітку гравець повернеться до Шахтаря, хоча низку інших орендованих футболістів італійський клуб має намір викупити.

Нагадаємо, контракт Марлона з Шахтарем чинний до 30 червня 2026 року. У поточному сезоні бразилець провів за Монцу 26 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює його у 7,5 млн євро. До слова, свого часу Шахтар виклав за нього Сассуоло 12 мільйонів.

Монца після 34-х турів йде у турнірній таблиці Серії А одинадцятою, набравши 46 очок.

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