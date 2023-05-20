"Как я могу прокомментировать информацию о возвращении Марлона из Монцы? Впервые слышу такую информацию.

Легионер Шахтера не убедил сенсационного новичка Серии А – Берлускони и Ко вернут защитника "горнякам"

Не читал ничего, потому что действительно был очень сфокусирован на Вересе, а теперь – на Заре, на СК Днепр-1. Сейчас мы имеем такой шанс довести до конца все то, над чем весь год работали как лошади. Мы своими усилиями заслужили на этот титул на 120%.

А про Марлона я действительно не знаю. Это вопрос к Дарио Срне", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер приобрел Марлона у Сассуоло летом 2021 года за 12 миллионов евро, и тот сразу стал лидером обороны "горняков". После полномасштабного вторжения России бразилец поспешил покинуть дончан и на правах аренды перешел в Монцу (контракт до 30 июня 2023-го).

В текущем сезоне провел за команду Берлускони 28 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Его соглашение с Шахтером действует до лета 2026-го. Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 млн евро.

Шахтер победил Верес и снова обошел СК Днепр-1 – матч прошел с болельщиками, хотя УПЛ грозилась снять очки