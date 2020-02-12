"Після його відходу ми програли лише одну гру": директор Ліверпуля назвав трансфер, який перетворив клуб на гегемона

Виконавчий директор Ліверпуля Пітер Мур вважає, що рішення продати Філіппе Коутінью Барселоні було правильним.

"Коли Філіппе Коутінью пішов, відбулися зміни не лише у структурі команди, але й у системі гри. Якщо ви пригадає, після його відходу відбувся кардинальний перелом саме у структурі гри, і ми програли лише одну гру до кінця сезону.

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Я не зневажаю Коутінью, але тепер ми граємо зовсім інакше, а гроші, які ми отримали від Барселони, допомогли підписати Аліссона Беккера", – цитує Мура Mirror.

Коутінью за п'ять років, які провів у Ліверпулі, виріс з молодого таланта до статусу суперзірки. Після цього взимку 2018 бразилець перебрався в Барселону за 145 млн євро.

Додамо, що минулого року Ліверпуль виграв Лігу чемпіонів, а у нинішньому після 25 турів АПЛ впевнено очолює турнірну таблицю, випереджаючи найближчого конкурента на 22 пункти.

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