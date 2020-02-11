Джеррард не отримає золоту медаль АПЛ – Ліверпуль відреагував на чутки про повернення легенди

Виконавчий директор Ліверпуля Пітер Мур дав аргументоване пояснення необізнаним фанатам клубу щодо ймовірного повернення Стівена Джеррарда.

"Дозвольте мені пояснити, що повинно статися. Отже, питання: "Чи можемо ми повернути Стівена Джеррарда, щоб він отримав медаль чемпіона АПЛ?". А я задам вам таке питання: "Якого гравця ви хочете прибрати зі складу, щоб це сталося?".

Джеррард зізнався, що шкодує про свій відхід з Ліверпуля

Якщо ви не помітили, він також є співробітником іншого клубу. Ми всі любимо Стіві Джі, і ми всі дуже пишаємося ним за його тренерську кар'єру, але я весь час бачу пропозиції в дусі: "Візьміть його на п'ятиденний контракт, щоб він міг виграти медаль". Однак це не працює таким чином.

Хімія в роздягальні важлива. Ви можете уявити, що вам потрібно виключити іншого гравця і сказати: "Ти не отримаєш медаль". Це не та річ, яку роздають кожному. Вони для команди, вірно? І по-третє, ви не можете внести гравця в заявку, коли період дозаявок закритий. В іншому це дійсно можливо", – наводить слова Мура Goal.

Нагадаємо, після 25-ти турів АПЛ Ліверпуль впевнено лідирує, випереджаючи Манчестер Сіті на 22 очки. За свою багаторічну кар'єру за мерсисайдців Джеррард так і не зміг підняти кубок чемпіонату Англії.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?