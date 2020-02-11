700 фунтів, щоб вивести на поле зірку АПЛ – як англійські клуби цинічно наживаються на дітях

Мрієте, щоб ваша дитина виводила футболістів на матч? В Англії таке задоволення коштує батькам достатньо дорого – один поєдинок часто вартує більше, ніж середньомісячна зарплатня українця.

Вивести гравця улюбленої команди на поле перед початком поєдинку – мрія будь-якого хлопчака, який цікавиться футболом. Бодай раз вийти за руку з кумиром на очі тисяч уболівальників – мить, яка запам'ятовується на все життя. У більшості випадків гравців на поле виводять діти, які займаються у клубних футбольних школах, проте бувають і винятки.

У найбагатшій лізі світу – АПЛ – спалахнув серйозний скандал саме через так званих "талісманів" (дітей, які супроводжують гравців від підтрибунних приміщень до центру поля перед стартом гри). Як виявилося, чимало клубів Прем'єр-ліги банально продають право вивести своїх футболістів на поєдинок, при цьому просять за це доволі серйозну суму.

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Окремі представники АПЛ просять за право стати талісманом ("маскотом") клубу навіть 700 фунтів за один матч – таку таксу встановив, зокрема, Вест Хем Андрія Ярмоленка. Стільки змушені викласти батьки дітей, які виводять Андрія Ярмоленка та Ко на найбільш статусні поєдинки АПЛ. Матчі зі слабшими суперниками вартують трохи дешевше, але все одно суттєво б'ють по кишені, адже навіть дитячий сезонний абонемент коштує менше, ніж право вийти разом з футболістом на один матч. The Telegraph підрахував, що від таких надходжень клуби протягом сезону заробляють близько півмільйона фунтів.

Лише 7 клубів елітного дивізіону Англії не беруть грошей з талісманів. Це Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі, Ньюкасл та Саутгемптон. Евертон та Уотфорд отримані гроші перераховують на благодійність.

Скільки ж коштує вийти на поєдинок за руку з зіркою кожного клубу Прем'єр-лги? Ось і відповідь:

1. Арсенал – безкоштовно (визначається за підсумками лотереї між членами фан-клубу);

2. Астон Вілла – 500 фунтів на матч елітної категорії;

3. Борнмут – 235 фунтів на матч елітної категорії;

4. Брайтон – 350 фунтів за право вийти поруч з капітаном, 250 – поруч з іншими гравцями, 2 безкоштовних місця за результатами голосування;

5. Бернлі – 4 місця по 310 фунтів, інші – по 40 фунтів;

6. Челсі – безкоштовно (визначається за підсумками лотереї між членами фан-клубу);

7. Крістал Пелас – 375 фунтів за пакет Gold, 100 фунтів за пакет Silver (за умови, що дитина має власну клубну форму);

8. Евертон – 1 місце безкоштовно, інші – по 599 фунтів (передають на благодійність);

9. Лестер – 355 фунтів + кілька безкоштовних місць за результатами жеребкування;

10. Ліверпуль – безкоштовно (визначається за підсумками лотереї між членами фан-клубу)

11. Манчестер Юнайтед – безкоштовно (визначається за підсумками лотереї між членами фан-клубу)

12. Манчестер Сіті – безкоштовно (визначається за підсумками лотереї між членами фан-клубу)

13. Ньюкасл – безкоштовно (визначається за підсумками лотереї між членами фан-клубу)

14. Норвіч – 500 фунтів за право вийти з капітаном, інші місця – по 379 фунтів;

15. Шеффілд Юнайтед – 360 фунтів на матчі елітної категорії, 300 – на інші поєдинки;

16. Саутгемптон – безкоштовно (визначається за підсумками лотереї між членами фан-клубу)

17. Тоттенхем – 485 фунтів на матчі елітної категорії, 350 – на інші поєдинки. Також є кілька місць для переможців лотереї;

18. Уотфорд – 100 фунтів, які передають на благодійність. Також є кілька місць для переможців лотереї;

19. Вест Хем – 700 фунтів на матчі елітної категорії, 350 – на інші поєдинки. З наступного сезону по 3 місця на кожну гру розігруватимуть у лотереї між членами фан-клубу;

20. Вулверхемптон – 450 фунтів на матчі елітної категорії, 320 – на інші поєдинки.

Як бачимо, задоволення явно не з дешевих. Ще цинічнішим є той факт, що навіть такі захмарні ціни не завжди включають безпосередньо квиток на матч як для дитини, так і для особи, що її супроводжує. Не дивно, що дана політика клубів вже зазнала нищівної критики. Зокрема, Джуліан Найт (голова комітету спорту, технологій та культури) вже вимагає знизити ціни, позаяк такі фінансові апетити клубів Прем'єр-ліги роблять футбол недоступним для дітей із незаможних родин. "Виглядає так, ніби щастя доступне лише тим родинам, які мають зайвих 700 фунтів", – каже чиновник.

На хвилинку повернемося до українських реалій. За даними Міністерства фінансів України, середня заробітна плата у грудні 2019 року становила приблизно 12 тисяч гривень – це менше 400 фунтів. Уявляєте, в яку копієчку обходиться англійцям любов їхніх дітей до футболу? Зрозуміло, що незаможні сім'ї (а таких чимало навіть у Великій Британії) не можуть собі дозволити здійснити мрію дитини.

Наживатися на почуттях дітей – не найкраща ідея, а у цьому випадку – ще й доволі цинічна. Шкода, що бажання заробити будь-яким чином поглинуло футбол практично на 100%. Там, де крутяться великі гроші, людських цінностей залишається все менше і менше.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?