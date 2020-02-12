"После его ухода мы проиграли только одну игру": директор Ливерпуля назвал трансфер, который превратил клуб в гегемона

Исполнительный директор Ливерпуля Питер Мур считает, что решение продать Филиппе Коутиньо Барселоне было правильным.

"Когда Коутиньо ушел, произошли изменения не только в структуре команды, но и в системе игры. Если вспомните, после его ухода состоялся кардинальный перелом именно в структуре игры, и мы проиграли только одну игру до конца сезона.

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Я не унижаю Коутиньо, но теперь мы играем совсем иначе, а деньги, которые мы получили от Барселоны, помогли подписать Алиссона Беккера", – цитирует Мура Mirror.

Коутинью за пять лет, проведенных в Ливерпуле, вырос из молодого таланта до статуса суперзвезды. После этого зимой 2018 бразилец перебрался в Барселону за 145 млн евро.

Добавим, что в прошлом году Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов, а в нынешнем после 25 туров АПЛ уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего конкурента на 22 пункта.

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