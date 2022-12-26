– Ви грали під керівництвом двох великих тренерів: Маркевича та Луческу. У чому між ними різниця?

– Це зовсім різні тренери. Маркевич більш демократичний, м’який, в нього менше фізичних навантажень і більше роботи з м’ячем. Луческу ‒ суворіший, більше приділяє увагу фізичній роботі та тактичним складовим.

– Що ви почерпнули у них у тренувальному процесі?

– Є якісь моменти, які я взяв не лише у Маркевича та Луческу, а й у Шевченка, Фонсеки та турецьких тренерів. У кожного почерпнув трохи корисного і додав своє. Можна сказати, складаю свій оптимальний варіант. Також мені допомагає великий досвід гравця, який я намагаюся передати хлопцям.

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– На початку сезону ви перемогли Динамо Луческу з рахунком 3:0. Розмовляли після матчу із Містером, що він вам сказав?

– Ні, ми не розмовляли, просто потиснули руки і подякували один одному за гру.

– Для вас ця перемога була особливою у контексті – учень переграв вчителя?

– Не можу сказати, що особлива. Усі перемоги є важливими для турнірної таблиці. Сезон триває рік і не можна залишатися задоволеним однією перемогою та ловити ейфорію. Пройшла лише половина чемпіонату і поки що рано про щось говорити. Поки що є лише проміжні підсумки. Попереду ще півроку, де нам треба перемагати, а не розповідати – що ось ми перемогли Динамо на чолі з Луческу чи Шахтар. Це так не працює, – відрубав Кучер в інтерв'ю Українському футболу.

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