Наставника дніпрян запитали про ймовірність запрошення свого багаторічного партнера по центру захисту Шахтаря – Ярослава Ракицького.

"Це не рівень Ракицького": агент заявив про наміри оборонця повернутись в Україну

"Ярослав ‒ дуже хороший гравець, але зараз я не думаю, що буде доречно запрошувати його в СК Дніпро-1. Думаю, є інші команди, які грають у єврокубках та хочуть його бачити у складі. Він гідний ще пограти у Лізі чемпіонів. Думаю, ми не потягнемо запити Ярослава (сміється)", – дипломатично відповів Кучер в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, нещодавно 33-річний Ракицький розірвав контракт з Адана Демірспором і став вільним агентом. Влітку ходили чутки про повернення захисника в Шахтар, однак тоді він обрав Туреччину.

"Мамо, я вже давно українець": росіянин, який пішов з Динамо через Сабо, випередив Роналдо і зламав ногу перед Кучмою