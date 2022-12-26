– Вы играли под руководством двух великих тренеров: Маркевича и Луческу. В чем между ними разница?

– Это совсем разные тренеры. Маркевич более демократичный, мягкий, у него меньше физических нагрузок и больше работы с мячом. Луческу – строже, больше уделяет внимание физической работе и тактическим составляющим.

– Что вы почерпнули у них в тренировочном процессе?

– Есть какие-то моменты, которые я взял не только у Маркевича и Луческу, но и у Шевченко, Фонсеки и турецких тренеров. У каждого почерпнул немного полезного и прибавил свое. Можно сказать, составляю свой оптимальный вариант. Также мне помогает большой опыт игрока, который пытаюсь передать ребятам.

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– В начале сезона вы победили Динамо Луческу со счётом 3:0. Разговаривали после матча с Мистером, что он вам сказал?

– Нет, мы не разговаривали, просто пожали руки и поблагодарили друг друга за игру.

– Для вас эта победа была особенной в контексте – ученик обыграл учителя?

– Не могу сказать, что особенной. Все победы важны для турнирной таблицы. Сезон длится год и нельзя оставаться довольным одной победой и ловить эйфорию. Прошла только половина чемпионата и пока рано о чем-то говорить. Пока есть только промежуточные итоги. Впереди еще полгода, где нам нужно побеждать, а не рассказывать – вот мы победили Динамо во главе с Луческу или Шахтер. Это так не работает, – отрезал Кучер в интервью Українському футболу.

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