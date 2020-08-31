Головний тренер лондонського Тоттенхема Жозе Моурінью вкотре довів, що йому до рота пальця не клади.

Фрагмент із документального серіалу про "шпор" підірвав мережу.

"Я ненавиджу грати проти нього", – Моурінью оцінив зіркового новачка Тоттенхема

У короткому епізоді Моурінью сидить у робочому кабінеті відразу після призначення на посаду керманича лондонців. На задньому фоні увімкнений телевізор, де експерти обговорюють заміну Маурісіо Почеттіно на португальця. Один із них скептично оцінив перспективи Особливого, заявивши, що його час минув, і це довів період роботи з Манчестер Юнайтед.

У відповідь Моурінью різко встав і після короткої фрази "F*ck off!" вимкнув телевізор.

Особливий. 25 трофеїв Жозе Моурінью