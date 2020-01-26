Особливий. 25 трофеїв Жозе Моурінью

"Футбол 24" – про неймовірну колекцію титулів португальського тренера, яка найкраще ілюструє його велич. Сьогодні легендарний фахівець святкує своє 57-річчя.

1. Чемпіон Португалії-2003

Сольну тренерську кар’єру Жозе Моурінью розпочав у Бенфіці, але протримався там трохи більше трьох місяців, не знайшовши спільної мови із керівництвом “орлів". Молодий тренер очолив Лейрію, з якою посів високе 5-те місце у чемпіонаті Португалії. Запрошення у Порту не забарилось – Жозе віддячив "драконам" вагоном трофеїв. У 2003-му команда Жозе оформила требл. У чемпіонаті Моур поквитався із своїми кривдниками, відірвавшись від Бенфіки у турнірній таблиці аж на 11 очок.

2. Кубок Португалії-2003

У фінальному матчі Порту обіграв попередню команду Моурінью – Лейрію – із скромним рахунком 1:0.

3. Кубок УЄФА-2003

Єврокубковий дебют Моурінью припав на матчі із варшавською Полонією – 6:0, 0:2. Далі була битою Аустрія, яка в попередньому раунді познущалася із Шахтаря. Прагматизм Жозе проявився вже тоді – непогану атаку австрійців було нівельовано "насухо" – 1:0, 2:0. В 1/16 фіналу "дракони" розправилися з Лансом – 3:0, 0:1, згодом здолали Денізліспор – 6:1, 2:2, Панатінаїкос – 0:1, 2:0 і Лаціо – 4:1, 0:0. Фінал проти Селтіка увійшов до топ-10 найкрутіших фіналів Кубка УЄФА/Ліги Європи. Основний час – 2:2, а в овертаймі Дерлей таки приніс сеу Жозе перший єврокубковий трофей у кар’єрі.

4. Суперкубок Португалії-2003

Яке співпадіння! Порту знову обіграв Лейрію, як фіналіста національного Кубка, із рахунком 1:0.

5. Чемпіон Португалії-2004

У наступному сезоні Порту захистив чемпіонський титул. Відрив від Бенфіки виявився дещо скромнішим – "лише" 8 очок замість 11-ти. Але тут потрібно зважати, що "дракони" вели серйозну боротьбу на двох фронтах і зробили практично неможливе – привезли у Португалію Кубок чемпіонів.

6. Ліга чемпіонів-2004

Порту посів друге місце у квартеті, поступившись Реалу, але впевнено випередивши Марсель і Партизан. В 1/8 фіналу Жозе вперше заявив про себе на увесь світ, вибивши із турніру Манчестер Юнайтед – 2:1, 1:1. Ви ж не забули знаменитий забіг Моурінью уздовж поля "Олд Траффорд"? Потім був ефектний розмін ударами із Ліоном – 2:0, 2:2, прагматика із Депортіво – 0:0, 1:0 і спокійний фінал із Монако – 3:0. У тій команді грали такі виконавці як Вітор Байя, Деку, Бенні Маккарті, Рікарду Карвалью, Паулу Феррейра. Підсумок роботи сеу Жозе у Порту – 6 трофеїв. Пора на підвищення.

7. Кубок англійської Ліги-2005

Перший трофей на Островах португалець здобув 27 лютого 2005 року. В епічному фіналі Челсі обіграв Ліверпуль – 3:2. Переможний гол в овертаймі забив серб Матея Кежман.

8. Чемпіон Англії-2005

У дебютному сезоні Моурінью повністю виправдав ставку Романа Абрамовича, повернувши чемпіонський титул на "Стемфорд Брідж" вперше за 50 років. "Аристократи" набрали рекордну кількість очок (95), випередивши Арсенал на 12 пунктів, а МЮ – аж на 18.

9. Суперкубок Англії-2005

Дубль Дідьє Дрогба у ворота Арсенала дозволив Челсі успішно розпочати новий сезон – 2:1.

10. Чемпіон Англії-2006

Челсі знову впевнено контролював перебіг чемпіонських перегонів. Цього разу Арсенал відстав від пелетону, натомість до МЮ додався Ліверпуль. Але "сині" так і не дозволили конкурентам серйозно наблизитися до себе. Манкуніанців випередили на 8 очок, мерсисайдців – на 9.

11. Кубок англійської Ліги-2007

Вольова перемога над Арсеналом у присутності 70 тисяч глядачів на арені "Мілленіум" у Кардіффі. Рахунок відкрив Тео Волкотт, але згодом Дідьє Дрогба черговим розкішним дублем приніс "аристократам" третій за престижністю англійський трофей.

12. Кубок Англії-2007

90 тисяч на "Вемблі" стали свідками драматичного протистояння Челсі – МЮ, в якому долю трофею вирішив гол Дрогба на 116-й хвилині. Це був невеликий реванш Моурінью, адже у Прем’єр-лізі 2006/07 його команда програла чемпіонство саме "червоним дияволам". У вересні 2007-го Жозе спакував валізи – суперечки із Абрамовичем досягнули свого піку. Пора на вихід.

13. Суперкубок Італії-2008

Творча відпустка Особливого тривала понад півроку. Влітку 2008-го він взявся за новий проект – міланський Інтер – і сходу виграв Суперкубок, здолавши у феєричному бою Рому (2:2, по пенальті 6:5).

14. Чемпіон Італії-2009

Позитивна традиція португальського тренера продовжилася і в третій країні. Він з першої спроби здобув чемпіонський титул. Інтер у відмінному стилі обігнав Ювентус та Мілан на 10 очок. У тому сезоні в складі "нерадзуррі" феєрив Златан Ібрагімовіч, який із 25-ма м’ячами взяв титул найкращого снайпера кальчо.

15. Кубок Італії-2010

У фіналі переможний гол у ворота Роми забив Дієго Міліто (1:0), якого Моурінью перед стартом сезону запросив із Дженоа.

16. Чемпіон Італії-2010

"Особливий" Інтер, як свого часу Порту та Челсі, зумів захистити чемпіонський титул. Щоправда, цього разу Рома не відпускала "синьо-чорних" до останніх турів, відставши лише на 2 очки. Найкращим снайпером команди став все той же Міліто, який "настріляв" 22 голи.

17. Ліга чемпіонів-2010

Другий требл у кар’єрі Моурінью. Інтер важко продирався крізь сито групового етапу. У групі Барселони, Рубіна і київського Динамо посів другу сходинку. В 1/8 фіналу міланці пройшли Челсі (2:1, 1:0), потім вибили ЦСКА (1:0, 1:0) і Барселону (3:1, 0:1). У фінальному матчі більшість ставили на Баварію, проте дубль божественного Дієго Альберто Міліто приніс Інтеру Кубок чемпіонів – 2:0. Це була лебедина пісня Жозе – він зі сльозами на очах попрощався із командою і вкотре пішов на підвищення.

18. Кубок Іспанії-2011

У Реалі Моурінью зрадив своїй традиції і не взяв чемпіонський титул з першого разу. У сезоні 2010/11 мадридці забили 102 голи, проте однаково програли забіг Барселоні. У Лізі чемпіонів каталонці також перейшли дорогу команді сеу Жозе. У півфіналі сильнішою виявилася Барса – 0:2, 1:1. Тож єдиний турнір, де тріумфували "вершкові", – це Кубок Іспанії. У фіналі завдяки єдиному голу Кріштіану Роналду вдалося обіграти… Барселону.

19. Чемпіон Іспанії-2012

Реваш виявився красивим. У тому унікальному сезоні Реал забив 121 гол (Барса несуттєво відстала – 114 голів) і набрав рівно 100 балів. Але от у Лізі чемпіонів – знову невдача. Королівський клуб зупинився у півфіналі, програвши Баварії у серії пенальті.

20. Суперкубок Іспанії-2012

В епічній двоматчевій дуелі з Барселоною Мадрид виявився сильнішим завдяки правилу виїзного голу. Моурінью програв на "Камп Ноу" 2:3, але вдома зіграв із потрібним результатом – 2:1. Виявилося, що це – останній трофей португальця на "Бернабеу". Сезон 2012/13 він провалив по всіх фронтах, що втілилося у відставку.

21. Кубок англійської Ліги-2015

Першим із двох трофеїв Моурінью після повернення у Челсі став Кубок Ліги. У фіналі проти Тоттенхема гол Террі та автогол Вокера принесли перемогу "аристократам" – 2:0.

22. Чемпіон Англії-2015

Кубок Ліги став приємним аперитивом для "аристократів". Адже команда оформила чемпіонський титул, впевнено прийшовши до фінішу АПЛ і випередивши Ман Сіті на 8 очок. При цьому Челсі Моурінью програв лише 3 матчі із 38, тоді як новий чемпіон імені Антоніо Конте поступився 5 разів.

23. Суперкубок Англії-2016

Прощання із Челсі виявилося некрасивим. Команда аномально провалила старт сезону 2015/16. Зате в першому ж офіційному матчі Моурінью на чолі МЮ він здобув черговий трофей. На "Вемблі" обіграний чемпіон – Лестер (2:1).

24. Кубок англійської Ліги-2017

МЮ продерся до фіналу, обігравши Нортхемптон, Ман Сіті, Вест Хем і Халл Сіті. У фіналі ж подолано Саутгемптон (3:2) завдяки голу Лінгарда і дублю Ібрагімовіча.

25. Ліга Європи-2017

Єврокубок розпочинався для МЮ, як другорядний турнір, адже ставка робилася на здобуття чемпіонського титулу в АПЛ. Однак досить швидко з’ясувалося, що “червоним дияволам" не витримати конкуренції з Челсі та Тоттенхемом, які впевнено пішли у відрив. Відповідно, починаючи з раунду плей-офф, Моурінью зосередився на Лізі Європи.

Команда португальця впевнено пройшла Сент-Етьєн, зі скрипом продерлася крізь Ростов, Андерлехт і Сельту. У фіналі обіграно Аякс – 2:0. Відтак, Моурінью врятував свій перший сезон у великому клубі – 3 трофеї + путівка у Лігу чемпіонів.

Список титулів Особливого розширюватиметься. Головна інтрига у тому, якої вони будуть ваги.

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"Коли я хочу почути розумну людину, я починаю говорити". Правила життя Жозе Моурінью