Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью в очередной раз доказал, что за словом в карман не лезет.

Фрагмент из документального сериала о "шпорах" взорвал сеть.

"Я ненавижу играть против него", – Моуринью оценил звездного новичка Тоттенхэма

В коротком эпизоде Моуринью сидит в рабочем кабинете сразу после назначения на должность наставника лондонцев. На заднем фоне включен телевизор, где эксперты обсуждают замену Маурисио Почеттино на португальца. Один из них скептически оценил перспективы Особенного, заявив, что его время прошло, и это доказал период работы с Манчестер Юнайтед.

В ответ Моуринью резко встал и после короткой фразы "F*ck off!" выключил телевизор.

Особенный. 25 трофеев Жозе Моуринью