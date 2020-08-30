"Передусім хочу подякувати босам клубу, а також гравцю і його агенту, що повірили нам і допомогли здійснити трансфер.

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Я ненавиджу грати проти Догерті, тому я такий щасливий, що більше цього не відбудеться. Я дуже радий, що у нашій команді тепер є такий футболіст. Він прекрасно грав за Вулверхемптон. Він допомагав команді у Першій лізі, у Чемпіоншипі, в АПЛ і Лізі Європи. Мет провів велику роботу і, як я знаю, з почестями покинув клуб.

Звичайно, нам хочеться мати найкращий склад, найкращу команду. Нам належить зіграти безліч матчів нон-стоп, нам потрібна довга лава запасних. Ці три гравці – Харт, Догерті і Хьойберг – дуже важливі для нас, з ними ми будемо сильнішими", – цитує Моурінью офіційний сайт клубу.

У минулому сезоні Догерті провів 50 матчів у складі "вовків" у всіх змаганнях, записавши до свого активу 7 голів та 5 асистів.

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