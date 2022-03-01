"Сподіваюсь, що прочитаєш це повідомлення. Всі люди, які підтримують російських окупантів у війні, – ідіть нах*й.

Миколенко звернувся до зірки збірної Росії: "Поки ти і твої срані футболістики мовчать, в Україні вбивають мирних людей"

Ти просто людина-дно. Ти не знаєш, що у нас в Україні коїться. Пішов ти нах*й, гівно, бл**ь", – написав Кендзьора в особистій переписці з Тарасовим.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

Росія напала на Україну: всі посилають окупантів, Миколенко розніс екс-капітана ворожої збірної (LIVE)