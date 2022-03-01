"Пошел нах*й, говно": Кендзера обложил российского игрока, который открыто хвалил Путина
Защитник Динамо Томаш Кендзера уничтожил одну из верных "крыс" Путина – российского хавбека Дмитрия Тарасова.
"Надеюсь, что прочтешь это сообщение. Все люди, которые поддерживают российских оккупантов в войне, – идите нах*й.
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Ты просто человек-дно. Ты не знаешь, что у нас в Украине происходит. Пошел ты нах*й, говно, бл**", – написал Кендзера в личной переписке с Тарасовым.
Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.
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