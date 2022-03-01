"Надеюсь, что прочтешь это сообщение. Все люди, которые поддерживают российских оккупантов в войне, – идите нах*й.

Миколенко обратился к звезде сборной России: "Пока ты и твои обосранные футболистики молчат, в Украине убивают мирных"

Ты просто человек-дно. Ты не знаешь, что у нас в Украине происходит. Пошел ты нах*й, говно, бл**", – написал Кендзера в личной переписке с Тарасовым.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

Россия напала на Украину: все посылают оккупантов, Миколенко разнес экс-капитана вражеской сборной (LIVE)