Захисник Евертона Віталій Миколенко резонно питає Артема Дзюбу, чому той запхав свій язик у дупу.

"Поки ти, Дзюбо, і твої обісрані футболістики мовчать, в Україні вбивають мирних людей.

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Вас закриють у вашій зал*пі на все ваше життя, і головне – життя ваших дітей. І я цьому щиро радий. Вам ніколи не буде пробачення, пітухи", – написав Миколенко в Instagram.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські клуби і збірну від змагань під своєю егідою. Жоден з тамтешніх гравців чи тренерів відкрито не засудив злочинні дії Путіна на території України.

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