"Син хвойди": фанати Баварії ледь не зірвали матч, принизивши власника Хоффенхайма

Ультрас Баварії відзначилися неабиякою активністю у гостьовому матчі 24 туру Бундесліги проти Хоффенхайма (6:0).

Фанати мюнхенців вирішили влаштувати акцію приниження для бізнесмена Дітмара Хоппа, який є власником Хоффенхайма.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар

Радикальні вболівальники "ротен" весь матч викрикували образи на адресу магната, прихопивши із собою кілька красномовних плакатів з написами "Все по-старому. ДФБ не тримає слово. Хопп залишається сином хвойди". Арбітру навіть довелося перервати гру на 15 хвилин, допоки головний тренер Баварії Ганс Флік разом з гравцями та представниками керівництва клубу не пішли заспокоювати власних прихильників.

Дітмар Хопп є одним з найбагатших бізнесменів Німеччини. Саме завдяки його підтримці Хоффенхайм пройшов шлях від нижчих ліг до Бундесліги і участі в єврокубках. Втім, далеко не всім клубам-старожилам країни подобаються такі історії успіху суперників з багатим інвестором. На думку фанатів "традиційних клубів", втручання магнатів або іноземних корпорацій руйнує правило "50+1", за яким власниками повинні бути вболівальники.

Баварія зі скандалом розтрощила Хоффенхайм, Борусія Д переграла Фрайбург: 24-й тур Бундесліги, субота