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"Син хвойди": фанати Баварії ледь не зірвали матч, принизивши власника Хоффенхайма

19:06 1134 Читать на русском
"Син хвойди": фанати Баварії ледь не зірвали матч, принизивши власника Хоффенхайма
Дітмар Хопп / Фото з відкритих джерел

Ультрас Баварії відзначилися неабиякою активністю у гостьовому матчі 24 туру Бундесліги проти Хоффенхайма (6:0).

 
Серж Гнабрі 2’
Йозуа Кімміх 7’
Джошуа Зіркзеє 15’
Філіппе Коутінью 33’
Філіппе Коутінью 47’
Леон Ґорецка 62’
2’ Серж Гнабрі
7’ Йозуа Кімміх
15’ Джошуа Зіркзеє
33’ Філіппе Коутінью
47’ Філіппе Коутінью
62’ Леон Ґорецка

Фанати мюнхенців вирішили влаштувати акцію приниження для бізнесмена Дітмара Хоппа, який є власником Хоффенхайма.

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Радикальні вболівальники "ротен" весь матч викрикували образи на адресу магната, прихопивши із собою кілька красномовних плакатів з написами "Все по-старому. ДФБ не тримає слово. Хопп залишається сином хвойди". Арбітру навіть довелося перервати гру на 15 хвилин, допоки головний тренер Баварії Ганс Флік разом з гравцями та представниками керівництва клубу не пішли заспокоювати власних прихильників.

Дітмар Хопп є одним з найбагатших бізнесменів Німеччини. Саме завдяки його підтримці Хоффенхайм пройшов шлях від нижчих ліг до Бундесліги і участі в єврокубках. Втім, далеко не всім клубам-старожилам країни подобаються такі історії успіху суперників з багатим інвестором. На думку фанатів "традиційних клубів", втручання магнатів або іноземних корпорацій руйнує правило "50+1", за яким власниками повинні бути вболівальники.

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