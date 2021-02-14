"У площину наших воріт не пробили жодного разу, ми програли через сумнівний інцидент. Шкода, що Ювентус не виграв. Ми показали гру, яка була нам потрібна, але не досягнули результату, на який ми заслуговували.

Наполі – Ювентус – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Якщо давати пенальті за таке, то будь-який контакт стане пенальті. Якби такий пенальті призначили на користь Ювентуса, було б багато суперечок і скарг, якби ми взагалі його отримали.

Я просто говорю, що сьогодні інциденти розглядалися так. Був сумнівний пенальті, є питання щодо можливої ​​другої жовтої картки для Ді Лоренцо. Деякі моменти трактуються інакше, коли йде матч проти Ювентуса, тому що всі говорять про нас. Іноді така тактика працює, іноді ні. Неважливо.

Це була хороша гра. Єдине, чого нам не вистачило, – голи. Немає гарантії, що команда, яка заб'є більше голів, візьме Скудетто. Ми створюємо багато моментів, воротар Наполі став найкращим гравцем матчу, тому сьогодні я не можу скаржитися на гру своїх нападників", – наводить слова Пірло Football-Italia.

Наполі сенсаційно переміг Ювентус завдяки пенальті – туринці ризикують серйозно відпустити конкурентів