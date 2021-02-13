Матч і онлайн-трансляція Наполі – Ювентус стартував о 19:00 за Києвом. Це була перша зустріч команд у поточному чемпіонаті – поєдинок першого кола не зіграли через неявку неаполітанців у Турин у зв'язку із забороною місцевої влади покидати місто. Спершу "партенопейці" отримали технічну поразку 0:3, проте виграли апеляцію і матч все ж відбудеться. Нещодавно Юве та Наполі зустрічалися в поєдинку за Суперкубок Італії – команда Андреа Пірло виграла 2:0 завдяки голам Кріштіану Роналду та Альваро Морати.

На момент початку гри туринці посідали 3 місце, відстаючи від Мілана на 7 очок. Наполі йшов шостим. До слова, італійські ЗМІ активно повідомляли, що поразка в цьому матчі стане фатальною для Дженнаро Гаттузо – тренер дуже близький до відставки через серію невдалих результатів.

Наполі вийшов на поєдинок без низки важливих футболістів – Мертенса, Кулібалі, Маноласа, Гулама та Хюсая. До всіх цих проблем додалася ще одна – Давід Оспіна, який мав вийти з перших хвилин, травмувався на передматчевій розминці. Замість колумбійця місце у воротах зайняв Алекс Мерет.

Матч розпочався у спокійному темпі, жодна із команд не поспішала форсувати події, а перші хвилини пройшли без гострих моментів. Хіба що можна згадати неакуратний пас Щенсни, який у чужому штрафному ледь не перехопив Інсіньє, але першим на м'ячі був все ж футболіст Ювентуса. Лише на 8-й хвилині гості провели першу хорошу атаку – Мората не дострибнув до круглого після навісу з правого флангу. На 14-й все було куди гостріше – Мората віддав на Роналду, той міг пробивати з розвороту, але залишив це право Бернардескі, який був у кращій позиції. Втім, це не допомогло – Федеріко пробив вище. Наполі відповів неточною спробою у виконанні Інсіньє. Господарі просили пенальті, натякаючи на гру рукою К'єлліні – марно. Хоча, можливо, м'яч дійсно зачепив руку ветерана.

Лоренцо знайшов Лосано на куті воротарського, проте мексиканець не зміг точно скинути на когось із партнерів. Наполі перехопив ініціативу – знову Лосано стріляв здалеку, але удар був заблокований. Ррахмані травмувався у зіткненні з Щенсни – крик захисника Наполі було чутно навіть з телеекрану. До слова, К'єлліні в тому епізоді теж вдарив косовара по обличчю – після перегляду VAR рефері погодився з цим і призначив пенальті у ворота Юве. До м'яча підійшов Лоренцо Інсіньє і не залишив Щенсни жодного шансу потужним ударом під поперечину. 100-й гол уродженця Неаполя у футболці рідного клубу!

Наполі на цьому не заспокоївся, а от пропущений гол дещо знітив Ювентус. Інсіньє зробив посміховисько з К'єлліні, але не зміг вдруге вразити ворота гостей. Господарі до перерви дозволили туринцям створити ще тільки один шанс. Роналду з перспективного штрафного перевірив на міцність голову Бакайоко, який стояв у стінці. 1:0 за Наполі після першого тайму.

Вже на старті другої половини гри "Стара синьйора" могла зрівняти. Мората пробивав головою після навісу К'єзи – повз ворота! Тут же з лінії штрафного стріляв Роналду, але теж неточно. А от наступна спроба була куди гострішою – Мерет зумів забрати м'яч намертво, хоча португалець замикав скидку метрів з трьох! Ще один удар Кріша – цього разу зі штрафного – знову був неточним. Ювентус тиснув – Мерет врятував після потужного пострілу К'єзи. Здавалося, гол назрівав.

І назрів – Мората переправив м'яч у ворота після скидки К'єлліні, проте іспанець вже не радів. Офсайд. Трішки забракло Роналду, який у падінні не дістав круглого, намагаючись підправити удар Алекса Сандро. Ще одна атака туринців завершилася несильним ударом Кріштіану з гострого кута. Мерет перевів на кутовий.

Ювентус, намагаючись зрівняти рахунок, пустився берега – К'єлліні просив пенальті за гру рукою... Вестона Маккені. Саме американський хавбек "б'янконері" став на шляху м'яча у чужому штрафному. Зрозуміло, що арбітр не купився. Інсіньє обрізався на своїй половині поля – цим ледь не скористався К'єза, який пробив повз дальню стійку. А от Мората з розвороту влучив у рамку, але Мерет встиг скластися і парирувати удар іспанця. Останній шанс врятувати нічию мав Роналду, але неперевершений сьогодні Алекс Мерет знову виграв дуель у португальця.

Зрештою, Наполі не без проблем, але втримав переможний результат, а відставка Дженнаро Гаттузо якщо не скасовується, то хоча б відтерміновується. "Партенопейці" набрали 40 очок – стільки ж у Роми та Лаціо, але саме неаполітанці принаймні тимчасово піднялися в топ-4. Ювентус зазнав третьої поразки в чемпіонаті – підопічні Пірло поки треті, але відставання від Мілана може зрости вже до 10-ти очок...

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