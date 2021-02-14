"В створ наших ворот не пробили ни разу, мы проиграли из-за сомнительного инцидента. Жаль, что Ювентус не выиграл. Мы показали игру, которая была нам нужна, но не достигли результата, на который мы заслуживали.

Наполи – Ювентус – 1:0 – видео гола и обзор матча

Если давать пенальти за такое, то любой контакт станет пенальти. Если бы такой пенальти назначили в пользу Ювентуса, было бы много споров и жалоб, если бы мы вообще его получили.

Я просто говорю, что сегодня инциденты рассматривались так. Был сомнительный пенальти, вопрос о возможной второй желтой карточке для Ди Лоренцо. Некоторые моменты трактуются иначе, когда идет матч против Ювентуса, потому что все говорят о нас. Иногда такая тактика работает, иногда нет. Неважно.

Это была хорошая игра. Единственное, чего нам не хватило, – гола. Нет гарантии, что команда, которая забьет больше голов, возьмет Скудетто. Мы создаем много моментов, вратарь Наполи стал лучшим игроком матча, поэтому сегодня я не могу жаловаться на игру своих нападающих", – приводит слова Пирло Football-Italia.

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