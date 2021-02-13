Наполі переміг Ювентус в рамках 22 туру Серії А. Дивіться відео гола та огляд матчу Наполі – Ювентус на "Футбол 24".

Для перемоги гостям вистачило гола Інсіньє з пенальті на 31 хвилині. К'єлліні торкнувся обличчя Ррахмані у верховій боротьбі, і арбітру це здалося достатнім приводом для "позначки".

Наполі сенсаційно переміг Ювентус завдяки пенальті – туринці ризикують серйозно відпустити конкурентів

Ювентус відчайдушно кинувся на ворота суперника, проте Алекс Мерет у цей вечір був справжньою стіною. Голкіпер Наполі здійснив кілька фантастичних сейвів, змусивши Роналду та компанію повертатися додому з порожніми руками.