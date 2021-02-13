Наполі – Ювентус – 1:0 – відео гола та огляд матчу
23:01 - Читать на русском
Наполі переміг Ювентус в рамках 22 туру Серії А. Дивіться відео гола та огляд матчу Наполі – Ювентус на "Футбол 24".
Для перемоги гостям вистачило гола Інсіньє з пенальті на 31 хвилині. К'єлліні торкнувся обличчя Ррахмані у верховій боротьбі, і арбітру це здалося достатнім приводом для "позначки".
Наполі сенсаційно переміг Ювентус завдяки пенальті – туринці ризикують серйозно відпустити конкурентів
Ювентус відчайдушно кинувся на ворота суперника, проте Алекс Мерет у цей вечір був справжньою стіною. Голкіпер Наполі здійснив кілька фантастичних сейвів, змусивши Роналду та компанію повертатися додому з порожніми руками.
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