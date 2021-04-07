"Ми втратили кілька очок по ходу сезону, але коли граєш з такою волею до перемоги, коли борешся за інших гравців, то досягаєш потрібних результатів.

Ювентус – Наполі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У цьому сезоні багато було зроблено не так, але я б знову вчинив так само. Перший рік – складний, треба вірити в свої ідеї і віддаватися роботі. Це найважчий чемпіонат для кожного з нас, але від нього буде користь надалі.

Мета – топ-4, тому що дістатися до вершини таблиці важко. Нам треба виграти міні-турнір тривалістю в 10 матчів і тріумфувати у Кубку Італії. Ми шкодуємо і щодо Ліги чемпіонів, і щодо чемпіонату. Коли ти працюєш в Юве, потрібно не вибирати між цілями, а досягати їх.

Беневенто позбавив нас чемпіонських амбіцій. У нас була можливість пройти далі в ЛЧ, і вчора ми просто вийшли з себе під час перегляду ігор ЛЧ", – цитує Пірло Calciomercato.

Зауважимо, "Стара синьйора" завдяки перемозі над Наполі піднялась на 3 сходинку Серії А. В активі Роналду і Ко 59 пунктів, а відставання від лідера Інтера складає 12 залікових балів.

Ювентус втримав перемогу над Наполі і піднявся на третю сходинку Серії А, обійшовши Маліновського і Ко