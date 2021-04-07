Багатостраждальна зустріч 3-го туру Серії А між Ювентусом та Наполі нарешті відбулась. Поєдинок між сусідами по турнірній таблиці мав пройти ще 4 жовтня, однак з різних причин двічі переносився. Спочатку "партенопейці" не з'явилися на матч через на заборону місцевого органу охорони здоров'я приїжджати в Турин через випадки коронавірусу у клубі. У підсумку команді Дженнаро Гаттузо зарахували технічну поразку. Після апеляції рішення про покарання скасували. Перегравання призначили на 17 березня, проте зустріч знову не відбулась. Цього разу вже за згодою обох клубів, які на той момент продовжували виступати в єврокубках.

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До нинішньої зустрічі обидві команди підійшли з однаковою кількістю очок, але з різним психологічним настроєм. Якщо Наполі не знав гіркоти поразок в останніх шести матчах, зігравши у нічию лише в одному поєдинку, то Ювентус не перемагав вже у двох матчах поспіль. Від результату зустрічі, за чутками, залежала і доля наставника "Старої синьори" Андреа Пірло. Окрім того, обидві команди вели запеклу боротьбу за потрапляння у Лігу чемпіонів, тому важливість нинішнього матчу для обох сторін складно було переоцінити .

Вже на другій хвилині Кріштіану Роналду втратив стовідсоткову можливість вивести Ювентус вперед. Даніло промчався правим флангом і навісив в район одинадцятиметрової позначки – зірковий португалець махнув головою повз м'яч.

Майже одразу Ірвінг Лосано віддавав під удар Пйотру Зєлінскі – поляк пробив по горобцях. Обидві команди поспішали забити – гра проходила на зустрічних курсах, фактично без центра поля.

Непоганий момент Наполі нейтралізував Алекс Сандро, самовіддано кинувшись під м'яч після прострільної передачі Інсіньє. А вже наступна атака гостей призвела до гола. К'єза на правому фланзі накрутив кількох суперників і ідеально прострілив в район одинадцятиметрової позначки на Роналду, який цього разу не схибив, вдотик переправивши сферу у ворота Алекса Мерета.

"Партенопейці" продовжили комбінувати поблизу володінь Буффона, проте останньому пасу неаполітанців постійно бракувало точності. В середині тайму Лосано ледь не привіз пенальті у свої ворота, грубо зрубавши К'єзу на межі поля, однак арбітр проігнорував епізод, вирішивши, що порушення відбулось вже за межами поля. Згодом свій шанс не реалізував Куадрадо. Колумбійський півзахисник увірвався у штрафний майданчик суперника, обіграв кількох оборонців і пробив... прямо у руки Мерету.

Невгамовний К'єза намагався з лівого флангу прострілити у воротарський суперника – захисники вчасно зреагували, вибивши сферу на чужу половину поля. Як наслідок, м'яч потрапив до Інсіньє, однак, після його удару той просвистів над поперечиною. У відповідь – стрімка контратака Юве, простріл з правого флангу, Роналду пропустив на К'єзу і Федеріко сходу пробив значно вище воріт. На останній хвилині першого тайму Зєлінскі впав у штрафному майданчику після удару по ногах від Алекса Сандро, але арбітр знову не побачив порушення правил.

Початок другої сорокап'ятихвилинки ознаменувався провалом лівого флангу Ювентуса. Ді Лоренцо непогано пробивав по воротах суперника і лише реакція Буффона врятувала "Стару синьйору".

Відповідь Наполі була менш небезпечною: К'єза дотягнувся до навісної передачі в центрі штрафного майданчика, але не зміг пробити головою акцентовано, спрямувавши м'яч повз праву стійку. Віктор Осімхен, якого Гаттузо випустив рятувати ситуацію, протягом двох хвилин двічі змушував хапатися за серце вболівальників Юве, але нігерійцю бракувало точності.

На 59-й хвилині Інсіньє увірвався у штрафний майданчик, на замасі прибрав Де Лігта і пробивав у дальню дев'ятку – Буффон чудовим сейвом нагадав, що його ще рано списувати з рахунків. Згодом ветеранистий голкіпер втретє врятував "Стару синьйору" від гола після потужного удару по центру воріт від Руїса.

В середині другого тайму Юве забив вдруге. Автором гола став Пауло Дибала, який щойно з'явився на полі. Після передачі Родріго Бентанкура аргентинець з лінії штрафного майданчика влучно пробив у дальній нижній кут воріт. Мерет у стрибку намагався дотягнутися до м'яча, але марно. Взяття воріт Пауло присвятив своїй мамі.

Наприкінці матчу Маріо Руй з перспективного штрафного влучив у стінку туринців, а згодом Юве мало не забив сам собі – Сандро випадково спрямував м'яч у власні ворота, але Буффон вчасно зреагував на "підступність" свого захисника. За хвилину до закінчення основного часу К'єлліні порушив правила у власному штрафному, вдаривши в коліно Осімхена. Арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Інсіньє.

Перемога принесла Ювентусу 59 очок і підняла на третю сходинку турнірної таблиці Серії А, Наполі з 56 пунктами залишився п'ятим.

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