"Мы потеряли несколько очков по ходу сезона, но когда играешь с такой волей к победе, когда борешься за других игроков, то достигаешь нужных результатов.

Ювентус – Наполи – 2:1 – видео голов и обзор матча

В этом сезоне много было сделано не так, но я бы снова поступил так же. Первый год – сложный, надо верить в свои идеи и отдаваться работе. Это самый сложный чемпионат для каждого из нас, но от него будет польза в дальнейшем.

Цель – топ-4, ведь добраться до вершины таблицы трудно. Нам надо выиграть мини-турнир продолжительностью в 10 матчей и торжествовать в Кубке Италии. Мы сожалеем и относительно Лиги чемпионов, и относительно чемпионата. Когда ты работаешь в Юве, нужно не выбирать между целями, а достигать их.

Беневенто лишил нас чемпионских амбиций. У нас была возможность пройти дальше в ЛЧ, и вчера мы просто вышли из себя во время просмотра игр ЛЧ", – цитирует Пирло Calciomercato.

Заметим, "Старая синьора" благодаря победе над Наполи поднялась на 3 строчку Серии А. В активе Роналду и Ко 59 пунктов, а отставание от лидера Интера составляет 12 зачетных баллов.

Ювентус удержал победу над Наполи и поднялся на третью строчку Серии А, обойдя Малиновского и Ко