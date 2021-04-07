Ювентус – Наполі – 2:1 – відео голів та огляд матчу
7 квітня 23:20 - Читать на русском
Ювентус приймав Наполі в рамках перенесеного 3-го туру Серії А. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
73’ Пауло Дибала
Лоренцо Інсіньє 90’
73’ Пауло Дибала
90’ Лоренцо Інсіньє
Кріштіану Роналду швидким голом відкрив рахунок у зустрічі.
Ювентус втримав перемогу над Наполі і піднявся на третю сходинку Серії А, обійшовши Маліновського і Ко
Гра була рівною, тому Пірло вирішив підсилити атаку, випустивши Дибалу, і не прогадав. Пауло чудовим технічним ударом подвоїв перевагу туринців. Перед фінальним свистком неаполітанці змогли відквитати один м'яч, але на більше гостей не вистачило.
Перемога дозволила Юве піднятись на третю сходинку, Наполі залишився 5-м.
Італія наблизилася до рекорду, але стала епіцентром масового зараження – болючий удар для Ювентуса та ПСЖ
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter