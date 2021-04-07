Кріштіану Роналду швидким голом відкрив рахунок у зустрічі.

Ювентус втримав перемогу над Наполі і піднявся на третю сходинку Серії А, обійшовши Маліновського і Ко

Гра була рівною, тому Пірло вирішив підсилити атаку, випустивши Дибалу, і не прогадав. Пауло чудовим технічним ударом подвоїв перевагу туринців. Перед фінальним свистком неаполітанці змогли відквитати один м'яч, але на більше гостей не вистачило.

Перемога дозволила Юве піднятись на третю сходинку, Наполі залишився 5-м.

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