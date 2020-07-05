Піолі озвучив головну мету Мілана на поточний сезон

Головний тренер Мілана Стефано Піолі підбив підсумки матчу 30-го туру Серії А проти Лаціо (3:0).

"Ми задоволені перемогою, команда грала добре, але з таким щільним графіком думаємо вже про Ювентус. Це буде четверта очна гра в сезоні. За останні два тижні вони сильно додали, але і ми теж.

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Ми знаємо свою позицію в турнірній таблиці, добре працюємо. У мене є група відповідальних футболістів, які усвідомлюють цінність футболки, яку вони надягають. Я не знаю, що буде з нашим майбутнім, ми сконцентровані на тому, щоб повернути Мілан хоча б в Лігу Європи. Не вийдемо до Ліги чемпіонів, але Мілан – престижний клуб, він повинен брати участь в єврокубках", – цитує Піолі Football Italia.

Нагадаємо, Мілан розтрощив Лаціо (3:0) та піднявся на 6 місце, яке дає право "россонері" зіграти в Лізі Європи. Додамо, що до завершення чемпіонату Італії залишилось 8 турів.

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