Лаціо – Мілан – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Мілан несподівано розгромив Лаціо в матчі 30-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Лаціо – Мілан.

Мілан оформив комфортну перевагу ще в першому таймі – спочатку Чалханоглу шикарним ударом у ближню дев'ятку (не без допомоги рикошету) відкрив рахунок, а трохи згодом Ібрагімовіч реалізував пенальті (Стракоша відбив його, але м'яч чудернацьким чином опинився у воротах). Ребіч добив "лаціале" у другій половині, впевнено реалізувавши розкішну нагоду після пасу Бонавентури.

Лаціо розгромно програв Мілану, Ювентус переміг Торіно в дербі – чемпіонська інтрига в Серії А вмерла

Таким чином, Мілан набрав 46 очок та піднявся на 6 місце, обігнавши Наполі, Лаціо з 68 пунктами залишився другим та сильно відстав від Ювентуса.