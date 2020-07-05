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Лаціо – Мілан – 0:3 – відео голів та огляд матчу

09:32 - Читать на русском
Лаціо – Мілан – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Гравці Мілана / фото ФК Мілан

Мілан несподівано розгромив Лаціо в матчі 30-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Лаціо – Мілан.

 
Хакан Чалханоглу 23’
Златан Ібрагімовіч 33’
Анте Ребіч 59’
23’ Хакан Чалханоглу
33’ Златан Ібрагімовіч
59’ Анте Ребіч

Мілан оформив комфортну перевагу ще в першому таймі – спочатку Чалханоглу шикарним ударом у ближню дев'ятку (не без допомоги рикошету) відкрив рахунок, а трохи згодом Ібрагімовіч реалізував пенальті (Стракоша відбив його, але м'яч чудернацьким чином опинився у воротах). Ребіч добив "лаціале" у другій половині, впевнено реалізувавши розкішну нагоду після пасу Бонавентури.

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Таким чином, Мілан набрав 46 очок та піднявся на 6 місце, обігнавши Наполі, Лаціо з 68 пунктами залишився другим та сильно відстав від Ювентуса.

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Італія Відеоновини Мілан Мілан Лаціо - Мілан Лаціо Лаціо
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