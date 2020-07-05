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Пиоли озвучил главную цель Милана на текущий сезон

5 июля 15:37 - Читати українською
Пиоли озвучил главную цель Милана на текущий сезон
Стефано Пиоли / Sky Sport Italia

Главный тренер Милана Стефано Пиоли подвел итоги матча 30-го тура Серии А против Лацио (3:0).

 
Хакан Чалханоглу 23’
Златан Ибрагимович 33’
Анте Ребич 59’
23’ Хакан Чалханоглу
33’ Златан Ибрагимович
59’ Анте Ребич

"Мы удовлетворены победой, команда играла хорошо, но с таким плотным графиком думаем уже о Ювентусе. Это будет четвертая очная игра в сезоне. За последние две недели они сильно прибавили, но и мы тоже.

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Мы знаем свою позицию в турнирной таблице, хорошо работаем. У меня есть группа ответственных футболистов, которые осознают ценность футболки, которую они надевают. Я не знаю, что будет с нашим будущим, мы сконцентрированы на том, чтобы вернуть Милан хотя бы в Лигу Европы. Не выйдем в Лигу чемпионов, но Милан – престижный клуб, он должен участвовать в еврокубках", – цитирует Пиоли Football Italia.

Напомним, Милан разгромил Лацио (3:0) и поднялся на 6 место, дающее право "россонери" сыграть в Лиге Европы. Добавим, что до завершения чемпионата Италии осталось 8 туров.

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Италия Ювентус Ювентус Милан Милан Стефано Стефано Пиоли Лацио - Милан
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