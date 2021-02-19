Оборонець іспанської Барселони Жерар Піке продовжує збирати старих друзів в таборі представника Сегунди B Андорри, власником якої є сам ветеран.

Зірковий акціонер привів у скромний клуб Рікарда Пруну, який матиме повноваження медичного радника, повідомляє AS.

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Фахівець упродовж 25 років керував медичною службою Барселони. Пруна – відомий травматолог, хірург із науковими регаліями і мав чудові взаємини з низкою легенд "блаугранас". Зокрема, екс-хавбек Барси Хаві Ернандес називав його "янголом-охоронцем". Проте, минулого літа видатний медик покинув Камп Ноу через розбіжності з менеджментом на чолі з тодішнім президентом Жозепом-Марією Бартомеу.

Андорра наразі підписала з Пруною контракт до кінця сезону 2020/21. Раніше Жерар Піке призначив у ФК Андорра скандального екс-тренера Барселони Сарабію.

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