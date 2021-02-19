Защитник испанской Барселоны Жерар Пике продолжает собирать старых друзей в лагере представителя Сегунды B Андорры, владельцем которой является сам ветеран.

Звездный акционер привел в скромный клуб Рикарда Пруну, который будет иметь полномочия медицинского советника, сообщает AS.

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Специалист на протяжении 25 лет руководил медицинской службой Барселоны. Пруна – известный травматолог, хирург с научными регалиями, имевший прекрасные отношения с рядом легенд "блаугранас". В частности, экс-хавбек Барсы Хави Эрнандес называл его "ангелом-хранителем". Однако, прошлым летом выдающийся медик покинул Камп Ноу из-за разногласий с менеджментом во главе с тогдашним президентом Хосеп-Марией Бартомеу.

Андорра пока подписала с Пруной контракт до конца сезона 2020/21. Ранее Жерар Пике назначил в ФК Андорра скандального экс-тренера Барселоны Сарабию.

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