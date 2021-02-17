Кіліан Мбаппе стає героєм першого дня плей-офф Ліги чемпіонів 2020/21. Приїхати на Камп Ноу і повторити подвиг Динамо, до якого раніше ніхто не міг наблизитися? Запросто. Матч Барселона – ПСЖ пройшов під знаком не Мессі, а дербі чемпіонів світу.

Прокляття Дембеле на фоні самовпевненого послідовника Шеви

На ЧС-2018 усі троє були учасниками атаки збірної Франції. Тільки якщо Мбаппе та Грізманн відігравали значущу роль (найкращі бомбардири Мундіалю після Лукаку), Дембеле переважно сидів на лавочці, звідки чекав омріяної золотої медальки. Напередодні ввечері саме Усман міг зламати суперника. Реалізовуй 200-відсотковий момент на 2:0, і ми мали всі шанси побачити зовсім інший сценарій, де не витримує психіка вже гостей, а не господарів. Ось тільки Барселона програла ПСЖ ще до матчу. Не лише як команда без лідера, зі згаслим капітаном, який заробляє десь стільки, скільки решта колективу разом. Вони програли навіть в очах зірок суперника.

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Почеттіно після погрому каталонців розповів кумедну історію. "Босе, скільки разів ти перемагав на полі Барселони?" – спитав 22-річний зухвалець за день до епохальної зустрічі. Після відповіді про сумний один-єдиний раз Мбаппе без тіні сумніву відрізав: "Завтра виграєш вдруге". У поточному сезоні в ПСЖ більше виділявся Неймар. Кіліан ж ніби понизив планку. Його результативні дії в середньому за матч знизилися з 1,3 (перший повноцінний сезон у Парижі) і 1,29 (минулий) до менш ніж однієї (перед каталонським побоїщем). Проблема в тому, що бразилець регулярно на тривалі періоди випадає через травму. І тоді саме Мбаппе змушений ставати МЕССІєю, як люблять гратися зі словами у французьких ЗМІ.

Роль супергероя, зате, стабільно відмовляється приміряти Усман Дембеле. Фанати Барси миттєво згадали 2019-й. Тоді на останніх хвилинах домашнього матчу з Ліверпулем за рахунку 3:0 француз шокував промахом, який багато хто вважає фатальним у тому нереальному протистоянні. Тепер та сама абсолютно вільна позиція – і знову пшик. Дембеле коштував "синьо-гранатовим" 140 мільйонів євро. Мбаппе парижанам – лише на 5 більше. Ніби ще молодий (у травні виповниться 24), але неймовірно коштовний баласт. Символ трагічних поразок Барси в останні роки. Символ бездумних років правління Бартомеу, коли на клуб впали отруйні сотні мільйонів з Катару за Неймара.

До 16 лютого 2021 року Камп Ноу знав фактично тільки одну таку ганебну ніч Ліги чемпіонів у своїй історію. ПСЖ повторив, хоч і дещо погіршив пропущеним голом, досі унікальне досягнення Динамо з його 4:0. Більше у фортеці Барси за часи існування ЛЧ не забивав ніхто! Мбаппе 24 роки потому змусив ЗМІ зі всього світу згадувати той божевільний хет-трик Шевченка. Вдосконалив рекорд наставника збірної України, адже став першим, кому це вдалося у рамках плей-офф головного єврокубка. Тодішня Барселона на фоні машини Лобановського так само виглядала збіговиськом випадкових людей, як і проти ПСЖ. Так само під орудою розгубленого нідерландського тренера. Аналогій аж надто багато.

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Новий 2021 рік вселив певні надії (10 перемог у 12 матчах), але сезон фактично завершився дуже швидко. "Реванш? Я міг би збрехати, розмовляти про надії, але навіщо?" – навіть Куман не вірить в якусь там інтригу після 1:4. Барселона стала синонімом поразок від рівних і вищих за себе. Водночас такими рівними для неї уже стали навіть Севілья та Атлетік. Розбомбити Алавес 5:1? Та будь-ласка, заходьте ще. Кинути Гранаді кістку, а потім перетворити 0:2 на 5:3? Із задоволенням. А на трохи складнішому рівні – прірва. Секстет ганьби в ЛЧ переслідує каталонців. Та й у Прімері виключно поразки прямим конкурентам (Реалу, Атлетіко) або домашні нічиї з Валенсією і Севільєю.

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Аж 12 пропущених за 2 останні матчі плей-офф Ліги чемпіонів. Після того побиття від Динамо на фоні кризових конкурентів у Ла Лізі "блаугранас" ще якось вимучили 2 золота. А потім був шалений застій у всіх турнірах. Не здивуюсь, що і зараз щось схоже відбудеться. Що цікаво, перервали багаторічну смугу невдач тільки після приходу Лапорти, який і зараз балотується на посаду навіть не президента, ні – супергероя, рятівника клубу в неможливих умовах. Про успіхи в Європі на найближчі сезони взагалі варто забути. Бо це з тієї самої опери, що пророкувати комусь з українських грандів у цей же період повторення півфіналу Лобановського. Але й у Прімері буде значно важче. Реал відібрав чемпіонство у минулому сезоні, Атлетіко не залишає шансів нині. Обидва мадридські клуби, хоч і не мають когось на кшталт Мессі, значно збалансованіші як команди.

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Всі якісні гольові моменти (і навіть більш ніж суперечливий пенальті) каталонців приходили після пасів усе ще видатного аргентинця. Не проблема Ліонеля, що Грізманн і Дембеле нещадно їх пороли. З іншого боку від людини з такими заробітками чекаєш не тільки ключових передач, а й забитих м'ячів. Натомість проти організованих команд той геній, який самотужки робив голи на рівному місці, вже майже не існує. Як і не існує Лео-капітана у класичному форматі. На полі було чути лише брутального Піке. Який постарів, став ще незграбнішим захисником, але пам'ять про домінування над територією і часом, повний контроль м'яча все ще жива в його голові. Щоправда, жива вона тільки там – десь у сфері припущень, спогадів і побажань.

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Бо не існує більше і міфу Камп Ноу, і великої Барси, до якої приїжджали топ-команди, щоб виїхати повними невдахами. "Коли прочитав про суми контракту Мессі, не зміг стримати сміху. Можу лише привітати його з тим, що вдалося вибити такий астрономічний контракт, але нам потрібно з цим щось робити. Ми всі наробили купу помилок в останні роки. Забагато витрачали на гравців і їхніх агентів. Пандемія показала, що потрібно змінити підходи. Маю надію, що нам вдасться раціональніше витрачати гроші", – сказав днями шеф Баварії Карл-Хайнц Румменігге.

Барса більше не може тягнути свого лідера, за якого хтось мусить відбігати і підчистити програні єдиноборства. Ні морально, ні фізично, ні, що найбільш критично – фінансово. Та з історіями про трансфер у ПСЖ чи Манчестер Сіті зараз варто бути дуже обережно. Лео вкотре показав і свою якість, і велику слабкість. Хто зі справжніх європейських топів при здоровому глузді запропонує йому хоча б наближений до нинішнього контракт? Лише ті, чиї емоції та амбіції беруть гору над розумом. І то – доведеться прощатися з кимось із лідерів.

Легендарне французьке видання L'Equipe впевнено заявляє: "Якщо запрошувати Мессі, змушений буде піти Мбаппе". Неймар залишається до 2026-го, коли йому буде 34 – катарське інформаційне агентство саме після вчорашнього розгрому злило у пресу деталі продовження контракту. Кіліан? Він довів, що його варто тримати заради ось таких вечорів. Це був би розмін, з якого в разі чогось насміхатиметься вся планета. Чи витримають гордовиті боси ПСЖ дуже імовірне приниження, якщо за такого розкладу все піде не так? Продати 22-річного чемпіона світу заради 34-річного легенди, чиї трофеї, статус з усією маркетинговою привабливістю наразі – ледь не єдина перевага?

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Принизити Барселону хет-триком у її лігві, коли тобі лише 22 роки і 58 днів? Давайте, спробуйте перевершити (на цьому місці повинен вийти хтось на ім'я Ерлінг Холланд, не менше – зі сакральною фразою "потримайте хтось моє пиво"). Хіба є на світі якась людина, яка ще більше заслужила дзвінок Флорентіно Переса з того самого мему? Мбаппе, до речі, став першим за понад 60 років, хто забив 2 чи більше голів у ворота Барси на Камп Ноу, якщо брати до уваги матчі вирішальних раундів Кубка/Ліги чемпіонів. У півфіналі КЄЧ 1959/60 таким героєм став Ференц Пушкаш, який у статусі найкращого бомбардира (12 забитих за турнір) привів Реал до 5 поспіль тріумфу над рештою Європи.

У все ще доволі юному віці Мбаппе напередодні став 3 найкращим бомбардиром в історії ПСЖ (111 голів). До Ібрагімовіча (156) та Кавані (200) ще кілька сезонів. Конкретно в ЛЧ 24 взяття воріт та 17 асистів за 41 матч. Скільки поєдинків, стільки створених голів. Для Кіліана не існує меж. Це найкращий бомбардир в історії Ліги чемпіонів за відсотком голів на виїзді (17 з 24, це 71%). Далі більше. Обійшов Зідана (8), ставши третім найрезультативнішим французом фази плей-офф ЛЧ (10 забитих м'ячів). Вище (мабуть, ненадовго) стоять тільки Анрі (12) та Бензема (18) – ось воно логічне продовження французьких традицій Каріма і Зізу в Реалі?

We’ve all been Pique up against Mbappe at one time or another.



‍♂️ #FCBPSG #UCL pic.twitter.com/0aP7GJ7sS0 — Mirror Football (@MirrorFootball) February 16, 2021

"Думаю, після цієї гри Мбаппе як ніколи далеко від Реала. Я не бачу, щоб ПСЖ зараз дуже цікавила ідея замінити його на Мессі", – переконує колишній директор Реала Хорхе Вальдано. За відсутності інших лідерів Неймара та Ді Марії саме Кіліан приніс Аль-Хелаїфі той історичний тріумф над найпринциповішим грандом-суперником, про який він міг тільки мріяти. "Ми пишаємося ним!" – бос Парі Сен-Жермен не скупився на похвалу. Сам 22-річний француз теж в унісон заявляє про те, наскільки щасливий бути тут. Ідилія, яку здатне перервати лише наступне фіаско десь на підступах до дебютного завоювання Ліги чемпіонів?

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