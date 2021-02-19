Гучне підписання ветерана "матрацниками" не було безкоштовним, як вважали раніше, повідомляє Sport.es.

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Барселона та Атлетіко за спиною Суареса домовилися про трансфер за 5 млн євро. Ще 6 млн у євровалюті "блаугранас" можуть отримати бонусами. Сам досвідчений нападник прагнув піти з Барси безкоштовно після того, як менеджмент вказав йому на двері за рік до закінчення контракту.

Проте, клуби вирішили зберегти добрі взаємини та визначили символічну суму відступних. Крім того, Барселона до кінця сезону 2020/21 покриває різницю у зарплаті Суареса на Камп Ноу та Ванда Метрополітано.

Каталонці вже отримали від мадридців 7 млн, оскільки уругваєць провів понад 20 матчів за Атлетіко. Ще по 2 млн Барса отримає, якщо "матрацники" двічі вийдуть до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Щоправда, ці фінансові надходження лише допоможуть "блаугранас" погасити борг за трансфер Грізманна.

У нинішньому сезоні Луїс Суарес став лідером атак "матрацників". Він провів 18 матчів у Ла Лізі, в яких забив 16 м'ячів.

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